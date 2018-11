Borja Valero: "Abbiamo tanta voglia di riscattarci. PSV ancora lontano"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Anche Borja Valero è stato ospite di InterTv nel post-partita per commentare la sconfitta contro il Tottenham: "Loro sono partiti forte perché dovevano vincere, poi ci siamo adeguati e abbiamo avuto le nostre chance. Bisogna portare a casa le cose positive per le prossime gare. La sconfitta è pesante ma dobbiamo essere bravi a riprenderci subito perché abbiamo partite importantissime davanti e non possiamo rilassarci, bisogna provare a vincere. Poi vedremo, il PSV è ancora lontano. Abbiamo tanta voglia di riscattarci, psicologicamente sarà difficile smaltire la delusione di stasera. ma i giocatori con più esperienza devono far capire agli altri che non dobbiamo avere paura e che ci sono altre partite davanti, possiamo ancora passare il turno".