Borja Valero, accordo con l'Inter: manca quello tra i club. Ma la Viola 'spinge'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter-Fiorentina per Borja Valero: la trattativa prosegue. In leggero contrasto con le previsioni e le informazioni iniziali, la giornata di ieri è andata in archivio rappresentando un primo, ma comunque importante face to face tra le parti (Piero Ausilio e Pantaleo Corvino al tavolo), nonostante alla fine non sia arrivato l'ok definitivo.

Il classe '85 di Madrid, che ha sempre anteposto la permanenza a Firenze (e vorrebbe fossero i viola a esporsi in merito all'addio), ha raggiunto da qualche giorno l'accordo con il club di Corso Vittorio Emanuele sulla base di un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione (da valutare l'inserimento dei vari bonus). Per la felicità di Luciano Spalletti, che sogna di averlo a disposizione sin dai tempi di Roma per migliorare un centrocampo già fortissimo. Ma ora i due potrebbero ritrovarsi in leggero ritardo, anche se permane una certa differenza tra domanda e offerta.

A Milano, infatti, non vorrebbero andare oltre i 5,5/6 milioni di euro per un calciatore che il prossimo 12 gennaio compierà 33 anni, mentre la Viola punta a ottenere 8-9 milioni. Comunque possibile che l'operazione possa concludersi, soprattutto per la volontà della società toscana di risparmiare gli 1,8 milioni di euro netti di ingaggio percepiti dall'ex Villarreal. Troppo per i conti interni. Possibile chiusura a 6,5 circa? Da non escludere. Inter-Fiorentina: la trattativa prosegue.