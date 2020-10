Borja Valero: "Che emozioni sabato scorso. Con la Samp sfida difficile, proveremo a vincere"

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano in vista della sfida contro la Sampdoria. Prima, però, un cenno alle emozioni vissute sabato scorso: "Sono state belle emozioni: sono tornato al Franchi con la maglia viola, anche se era un peccato che non ci fossero i tifosi. Con loro sarebbe stato ancora meglio. La partita contro l'Inter poi era speciale. L'accoglienza ricevuta mi fa essere fiero di quello che ho fatto come calciatore e come persona. La Samp? Sarà una sfida difficile, ha chiuso bene la scorsa stagione e ha lo stesso allenatore. Saranno compatti, sarà complicato vincere ma dobbiamo essere fiduciosi e provare a vincere".