Borja Valero ha detto no al Betis Siviglia: sfida Genoa-Hellas Verona per lo spagnolo

Al netto del divorzio per mancato rinnovo contrattuale con l'Inter la carriera di Borja Valero continuerà in Serie A. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista spagnolo avrebbe detto no alla proposta arrivata per lui dal Betis Siviglia, con Genoa ed Hellas Verona come società favorite per il suo tesseramento.