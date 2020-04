Borja Valero ha le idee chiare: "In scadenza con l'Inter, ma giocherò un altro paio di anni"

Il centrocampista attualmente in scadenza di contratto con l'Inter, Borja Valero, ha parlato così del suo futuro ad As: "Non so cosa succederà il 30 giugno, ne parlerò con l'Inter. Ho ancora tanta voglia di continuare a giocare, almeno uno o due anni. Quando l'ho fatto in questa stagione, mi sono trovato molto bene e ho mostrato un ottimo livello. La situazione odierna provoca incertezza, ma non ho intenzione di ritirarmi ora", le parole dello spagnolo classe '85.