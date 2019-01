Borja Valero: "L'Inter rivuole i top. Champions? Serve concentrazione"

© foto di PHOTOVIEWS

Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset dicendo la propria anche sul possibile acquisto di Diego Godin: "Quando ci sono grandissimi giocatori, ci sono grandi squadre che stanno loro dietro. Non è facile essere in pole per prendere giocatori del genere, ma l'Inter ultimamente sta facendo un bel lavoro su quel settore. Champions League? L'Europa League complica un po' tutto perché ci sono partite più ravvicinate; ancora è lunga, dobbiamo restare più concentrati per restare tra le prime quattro".