Borja Valero: "Serie A fermata troppo tardi, si è dovuto prima contagiare un giocatore"

Lunga intervista a Borja Valero sul quotidiano spagnolo As. Il centrocampista dell'Inter ha parlato prima di tutto dell'emergenza Coronavirus e dell'auto-isolamento in quel di Milano: "Sto bene, per fortuna ho tutta la mia famiglia a casa con me. Se fossi da solo, sarebbe più complicato. Ci stiamo tutti allenando con un programma che ci ha inviato l'Inter. Io spero ancora che la stagione possa essere portata a termine. Questo significherebbe infatti che i problemi più importanti, come la salute, si stanno risolvendo".

Non è mancata, poi, una battuta sulla tanto discussa interruzione del campionato di Serie A, arrivata tardi secondo l'ex Fiorentina: "Si è deciso troppo tardi. Si è dovuto contagiare un giocatore per fermare tutto. Il campionato si doveva interrompere prima".