Borja Valero sull'Inter: "La finale è un rimpianto: sarebbe stata la ciliegina sulla torta"

vedi letture

Borja Valero, nuovo giocatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi al Franchi, ha parlato anche dei suoi tre anni all'Inter: "Siamo stati vicini a vincere qualcosa anche se è stato un peccato non riuscirci. Nella mia carriera ho vissuto bei momenti ma non ho mai vinto e sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ringrazio l'Inter che mi ha portato in una squadra importante dove ho passato anni felici".