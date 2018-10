Borriello: "Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera a Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Borriello, attaccante ex Milan, Roma e Juventus ora in forza all'UD Ibiza, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. "Da bambino ero tifosissimo del Napoli, quando papà non mi portava allo stadio mi lasciava sempre una radiolina per sentire le partite. Mi sarebbe piaciuto finire la carriera nella squadra del mio cuore, ma purtroppo non è stato possibile, non so per quali motivi. Sicuramente gli azzurri avranno avuto altri progetti, stanno puntando sui giovani, mi sarebbe piaciuto venire a fare la terza-quarta punta. Conosco anche Ancelotti, l’ho avuto diversi anni al Milan, ognuno alla fine ha fatto la sua scelta di vita, siamo felici entrambi, continuerò a tifare Napoli da qui. Con Carlo ho esordito in Serie A, ha questo valore di rendere tutti partecipi, ti fa sempre una carezza anche quando non giochi", le parole del centravanti classe '82.