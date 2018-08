Borriello: "Offerte dalla A, Ibiza scelta di vita. Cassano? Arriva un italiano"

© foto di Federico Gaetano

Marco Borriello riparte dall'Ibiza, mentre il Corriere della Sera riporta alcune parole dell'attaccante ex SPAL e Genoa. "Ibiza? Scelta di vita, ma anche grandi progetti, vedrete che sorpresa. Mi aveva chiamato qualche club di A, più d’uno in serie B. Poi è arrivata l’offerta dell’Ibiza. E all’improvviso ho sentito le vibrazioni giuste", ha detto Borriello che ha poi parlato di un altro italiano in arrivo: "Nome top-secret", ha aggiunto.