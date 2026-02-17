Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali: ...
Le formazioni ufficiali della sfida:
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Süle, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy.
Allenatore: Kovac.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi, Samardzic, Raspadori, Scamacca.
Allenatore: Palladino.
