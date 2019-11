Borussia Dortmund, Brandt: "Con l'Inter per vincere. Serve coraggio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Julian Brandt, esterno del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter: "Vogliamo giocare contro l'Inter e vincere, senza discussioni. Vogliamo dimostrare di essere una squadra con tanta qualità per tutta la gara".

Vorrebbe giocare insieme a Reus?

"Io e lui siamo giocatori che possiamo variare la nostra posizione in campo. Tutto dipende dall'allentaore. Sono felice quando gioco insieme a Marco e vorrei sempre scendere in campo insieme a lui".

Come si batte l'Inter?

"Abbiamo il vantaggio di essere molto veloci in attacco e dobbiamo cercare di sfruttare i nostri punti di forza".

Vincere vi farebbe avvicinare sensibilmente alla qualificazione.

"Tutti possono vedere la classifica, l'Inter ha un vantaggio dopo il 2-0 ma noi abbiamo ancora tanto da fare in Champions. Dobbiamo giocare con coraggio, giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare questo fattore. Abbiamo vinto con tante squadre".

Come si sente?

"Personalmente sono stato molto contento dei due gol contro il Gladbach, è stato importante per me. Non è facile cambiare, ma sono sulla buona strada".