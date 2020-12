Borussia Dortmund, Favre: "Concentrati sulla gara con la Lazio. Meunier non ci sarà"

vedi letture

Alla vigilia della sfida con la Lazio, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha parlato in conferenza stampa. Di seguito, le prime dichiarazioni, pubblicate sul profilo Twitter del club: "Meunier sicuramente non giocherà. Per quanto riguarda Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri si è allenato individualmente. Anche Emre Can dobbiamo monitorarlo". Poi sull'ultima gara di Bundesliga contro il Colonia, terminata in sconfitta: "Non deve succedere. Ma non possiamo cambiare il risultato e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora è sulla partita di domani".