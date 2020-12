Borussia Dortmund-Lazio, formazioni ufficiali: tedeschi senza Haaland. Torna Milinkovic-Savic

Di seguito le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Lazio:

Simone Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic, la cui ultima partita risale all'8 novembre contro la Juventus. Ancora spazio a Hoedt come contro lo Zenit al centro della difesa. Marusic preferito a Lazzari sulla destra, davanti confermata la coppia Correa-Immobile.

Tra i tedeschi spicca l'assenza di Haaland. Il norvegese era in dubbio per problemi fisici: spazio a Reus come finto centravanti supportato da Reyna e Hazard, con Sancho eventualmente pronto a entrare a partita in corso. Indisponibili anche Emre Can e Meunier, spazio al giovane Morey sulla corsia destra e Bellingham a centrocampo, con Witsel in panchina assieme al giovane Moukoko che se dovesse scendere in campo diventerebbe il più giovane esordiente in Champions League.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro; Reyna, Reus, Hazard. A disp. Hitz, Unbehaun, Dahoud, Brandt, Moukoko, Passlack, Sancho, Schulz, Unbehaun, Witsel, Zagadou. All. Lucien Favre.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp. Straskosha, Alia, Luiz Felipe, Pereira, Anderson, Parolo, Escalante, Caicedo, Radu, Lazzari, Cataldi, Akpa-Akpro. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)