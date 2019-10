Borussia Dortmund, Paco Alcacer in forte dubbio per la sfida con l'Inter

Il Borussia Dortmund rischia di non avere uno dei suoi uomini migliori nella sfida di Champions League contro l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, Paco Alcacer è reduce da un infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto fuori contro lo Slavia Praga e il Friburgo in Bundesliga: le sue condizioni non sono granché in miglioramento e la possibilità che non possa essere utilizzato dal tecnico Favre a Milano è molto alta.