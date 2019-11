Borussia Mönchengladbach-Roma 2-1, Thuram colpisce nel recupero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doccia fredda per la Roma in pieno recupero. Il Borussia Mönchengladbach trova una rete pesantissima in pieno recupero. Cross di Zakaria dalla corsia di sinistra per Plea che colpisce di testa verso Thuram. Il francese incorna mettendo il pallone nell'angolino dove Pau Lopez non può arrivare.