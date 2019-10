Borussia Monchengladbach, Rose: "Non aspetteremo la Roma in difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Roma per la terza giornata del Gruppo J di Europa League:

Come arriva la sua squadra?

"Abbiamo degli infortunati, ma la formazione è ottimale. Domani daremo il massimo per giocare una bella partita.

Aspetterete il gioco della Roma oppure proverete a essere propositivi?

"Abbiamo individualità molto forti in difesa, ma non aspetteremo la Roma. Cercheremo di costruire".

Qual è la situazione di Stindl, che non si è presentato?

"Preferisco non parlare di vita privata, spero che sia presente domani con gli altri".

Nell'ultima partita ci sono stati episodi di razzismo...

"Mi sorprende questa domanda, ci stiamo preparando e siamo preparati, si parla sempre di calcio, il calcio deve unire le persone e non dividerle".

Giocherà Embolo più avanti? Come sopperirà all'assenza di Plea?

"Come ho detto, è un giocatore molto importante, ma abbiamo una rosa forte e dei giovani che possono sostituirlo".