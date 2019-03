Bosco: "Allegri non è Dio. Kean in panchina per rispondere ai giornali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Allegri non si rende conto che Kean, così come Spinazzola, sono in una condizione incredibile. Ha fatto più lui in 20 minuti che tutta la Juventus in 70'". Questo il pensiero di Andrea Bosco sull'attaccante bianconero e sulla scelta del tecnico di tenerlo in panchina per un'ora. L'opinionista, in diretta su MC Sport 'Live Show', aggiunge:

"Stimo Allegri ma sono irritato da lui oggi, non è Dio che non sbaglia mai. La formazione iniziale, con Bentancur che si allargava, è errata. Rinunciare a Kean è sembrata più una risposta ai giornalisti, che lo hanno etichettato come fenomeno. Non può essere un problema ma una risorsa. Quando si fa male Dybala, tu lo devi schierare: ora trasforma in oro tutto quello che tocca, va sfruttato".

Ancora su Allegri:

"Lui è furibondo con la stampa, vuole far vedere che non si fa imporre niente da nessuno. Il vero obiettivo della Juventus è De Ligt ma con Allegri non avrebbe giocato, sarebbe stato in panchina aspettando il suo turno".