Andrea Bosco, giornalista e opinionista di MC Sport, ha parlato della vittoria della Juventus a Cagliari nel corso del Live Show: "Stasera ho visto una Juventus che ha saputo giocare bene oltre a essere cinica sotto porta. Anche sul piano del gioco si è espressa bene anche considerando che mancavano tanti titolari. Kean ha fatto reparto da solo con Bernardeschi che faceva più il trequartista o addirittura il centrocampista. Mi è sembrata una buona Juventus che ha un solo problema, continua a perdere pezzi per strada con Caceres che potrebbe essere il decimo infortunato. L'unico problema di questa squadra è proprio questo. Stasera Kean ha avuto due occasioni e mezzo e ha segnato un gol. In questo momento tutto quello che tocca diventa oro, è come re Mida. In vista della Champions? Se Cristiano Ronaldo sta bene e se la sente di giocare bisognerà legarlo con le catene per non farlo entrare in campo. Capisco la cautela di Allegri in questo momento".