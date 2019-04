Bosco: la Juve sul “vecchio” e “nuovo” Pogba. Intrigo Real su Kean

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mi ha spiegato un vecchio amico, collega della Tv di stato iberica. che Florentino Perez ha un diavolo per capello. Per ogni giocatore che il Real sta chiedendo, Florentino si sente rispondere: “Ce lo ha chiesto anche la Juventus“ . La cosa ha un forte significato. Questa Juve è difficilmente migliorabile. Per farlo deve prendere i fenomeni. E per le seconde linee giocatori di grande qualità. Come il tedesco Brandt del Bayer Leverkusen che ha una clausola di 25 milioni che, pare, Paratici voglia esercitare.

Il mercato della Juventus risentirà inevitabilmente del risultato in Champions. I segnali della Dea sembrano chiari: se vuoi la tinozza devi soffrire. Ma con Cr7 tutto sembra possibile. Sottovalutare l'Ajax sarebbe esiziale: i bambini olandesi hanno eliminato il Real al Bernabeu . Ma se Eupalla, vorrà essere dolce con Madama, anche il mercato di giugno metterà le ali.

I nomi sono quelli: o De Ligt o, in alternativa, Dias. Poi Zaniolo. E Tonali (da lasciare un anno a Brescia in serie A). Forse Brandt, ultima suggestione, forse Mancini eclettico difensore dell'Atalanta. In ribasso Chiesa. Ci sarà Ramsey, non ci sarà Rabiot. Ma se davvero il Polpo Paul dovesse decidere di lasciare Manchester, con il Real saranno scintille. Intanto Paratici si sarebbe portato avanti col lavoro: Wesley dal Flamengo, talentuoso terzino classe 2000. Sport Mediaset né è certissima: il brasiliano è già bianconero.

Il fastidio di Florentino per la Juve (che ha monitorato Marcelo, Isco e Asensio) sarebbe confermato dalla mega offerta che avrebbe recapitato a Raiola per Kean.

Che resterà, tuttavia, alla Juve, prolungando. Ma che ad Amsterdam è stato (per il sottoscritto) l'unico motivo di rammarico nei confronti di Allegri. L'Ajax il suo 2000 lo ha mandato in campo. Allegri il suo, lo ha tenuto in panca.

Si riprenderà con la Spal a Ferrara . Gara che se pareggiata consentirebbe alla Juventus, la matematica certezza dell'ottavo scudetto di fila.

Se accadrà, nessun festeggiamento, please: martedì all'Allianz si gioca il match che vale un pezzo di Champions. Quindi a Ferrara, per come la penso io, dentro Nicolussi Caviglia e altri Primavera.

Il regolamento impone di far giocare la squadra migliore a disposizione? Lasciamo stare: potrei aprire il Vaso di Pandora .