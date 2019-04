Bosco: "Rigore netto, ma non mi sono piaciute le frasi di Leonardo"

Il commento di Andrea Bosco su MC Sport dopo la vittoria della Juventus contro il Milan per 2-1

Cosa non ti è piaciuto?

"Brutta partita per i primi 30/35 minuti, con un Milan prevalente rispetto alla Juventus sul piano del gioco. Alex Sandro non mi è piaciuto, neanche Rugani, che si è fatto sempre saltare da Borini".

Su Kean:

"Dissento da quello che dice Allegri su Kean, che per me è prontissimo. La cosa che mi ha fatto godere di più non è stato il suo gol, ma il tunnel nel finale. Amo i giocatori che ti fanno divertire in campo, la mia idea di calcio è diversa da quella del tecnico bianconero".

C'era il rigore per il Milan?

"Non parlo mai degli arbitri perché non condivido il protocollo sul fuorigioco e sui falli di mano. A mio avviso però oggi l'arbitro non è stato all'altezza. Il rigore non dato al Milan andava concesso se si attua il protocollo che c'è adesso. Non ci sono dubbi su questo. Non mi sono piaciute neanche le dichiarazioni di Leonardo, sia quelle inerenti alla direzione arbitrale che quelle sulla trattativa per Kean. Bravo invece Gattuso".

Mercoledì arriverà l'Ajax: la Juventus è come e dove voleva essere?

"Penso di sì, con l'eccezione del passo falso di Madrid. La vittoria col Milan consente alla squadra di arrivare a mercoledì nelle migliori condizioni di testa. Ora dovrà dimostrare sul campo di essere più forte dell'Ajax, sperando che Ronaldo sia in campo".