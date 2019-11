Bosnia-Italia, i voti ai tecnici: Mancio da nove, Prosinecki tremendo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tre a zero dell'Italia sulla Bosnia porta vari record agli azzurri di Mancini: dieci vittorie consecutive, nove nel 2019, sarà testa di serie ai prossimi Europei. Insomma, un trionfo per l'ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo che ha costruito una squadra capace di vincere largamente, senza grossi problemi, anche fuori dall'Italia.

ROBERTO MANCINI 9 - Il voto è chiaramente influenzato dal numero di vittorie nelle qualificazioni europee di quest'anno. Gli avversari probabilmente non erano irresistibili, ma Bosnia e Finlandia avevano vinto i rispettivi gironi di Nations League, mentre la Grecia poteva essere una trasferta non semplice. Percorso netto, invece, con una delle squadre più belle della storia, anche per gol fatti. Raramente la Nazionale vinceva larga, l'Italia lo ha fatto sia a Zenica che ad Atene.

ROBERT PROSINECKI 4 - Voleva una vittoria di prestigio, ma la sua difesa si è dimostrata davvero poco riparata dal centrocampo. Bernardeschi fa venire il mal di testa a Kolasinac, l'uomo più rappresentativo della retroguardia, e lui non riesce ad apportare un minimo correttivo. Krunic gioca fuori ruolo. Rimane in partita per trentacinque minuti, senza riuscire ad arrivare al gol della bandiera.