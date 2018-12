Bosnia, non solo Dzeko e Pjanic: ma meglio della Germania

La missione era evitare la Germania e, se possibile, le scandinave Danimarca e Svezia. Missione compiuta per l'Italia di Roberto Mancini che dalla seconda urna pesca la Bosnia Erzegovina di Pjanic e Dzeko. Sono i due nomi più conosciuti della squadra di Robert Prosinecki, schierata con un 4-3-3 classico. Dietro il centravanti della Roma c'è Riad Baljc, una vecchia conoscenza del calcio italiano visto il suo passato all'Udinese - per cui è ancora tesserato, nonostante sia in prestito al Besiktas Basaksehir.

In porta, in Nations League, è stato utilizzato con continuità Sehic. In mezzo alla retroguardia il nome più conosciuto è quello di Zukanovic, del Genoa, mentre a centrocampo il tenore è senz'altro Miralem Pjanic, con Krunic che sta incominciando a trovare continuità. Davanti Dzeko è spesso affiancato da Duljevic e Visca. Non è una formazione irreprensibile, ma ha regolato sia Irlanda del Nord che Austria nel suo girone, trovando la promozione in Lega A (potremmo affrontarla dunque nella prossima Nations).

Il tecnico è Roberto Prosinecki, ex centrocampista della Croazia del 1998, che ha allenato Stella Rossa, Kaiseryspor e Azerbaigian nella sua carriera. La Bosnia è certamente meno forte di una Germania ma, nella prossima Nations, avrà la possibilità di giocare la Serie A.