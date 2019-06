© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfida persa contro l’Italia, il centrocampista della Juventus e della Bosnia Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Bella partita ma purtroppo zero punti. In Finlandia abbiamo giocato una brutta partita e non doveva capitare. Stasera invece abbiamo fatto una bella partita come ne abbiamo giocate tante con questo allenatore ed è un peccato che non siamo riusciti a tornare a casa con un punto. Dobbiamo guardare avanti”.

Che Italia ti è sembrata?

“Una squadra che non si accontenta di niente, con giocatori di qualità, hanno un bel futuro. Hanno bravi giovani, buoni giocatori e penso che crescerà ancora in futuro. Mancini sta facendo un buon lavoro”.