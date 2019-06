Bosnia, Pjanic sfida l'Italia: "Tecnicamente è di un altro livello"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Italia, il centrocampista della Bosnia e della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato così degli azzurri: "Spero che vinceremo anche domani, sicuramente ci aspetta una partita molto difficile, con la squadra favorita del girone. La Nazionale sta giocando molto bene, sono completi, non sarà facile. Dovremo dimostrare un altro viso e altre cose dopo la partita contro la Finlandia. Sono sicuro che giocheremo al meglio, avremo tanti tifosi con noi che ci faciliteranno le cose, spero in un'ottima partita".

Cosa serve domani contro l'Italia? "Gioca molto bene in difesa, ha degli ottimi giocatori a centrocampo e in attacco, Jorginho e Verratti giocano molto bene, nascondono il pallone, tecnicamente è un altro livello. Questo non è il momento di pensare a cosa abbiamo fatto in Finlandia. Giocavamo molto bene e positivi, eravamo solidi. Sono sicuro che abbiamo le qualità, chance per dei gol".

Leggi qui per la conferenza stampa integrale!