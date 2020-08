Botafogo, Kalou: "Voglio convincere Gervinho a venire a giocare in Brasile"

In una intervista con l'emittente brasiliana Boletim do CE, l'ex attaccante del Chelsea Salomon Kalou ha parlato così di un compagno di Nazionale che vorrebbe tanto portare in Brasile: "Penso che il Botafogo sia nella giusta direzione in termini di campagna acquisti e questo attirerà più giocatori, anche big stranieri, e spero di aiutare anche io. Mi piacerebbe convincere Gervinho a venire, chissà, il prossimo anno, perché no? È una possibilità che giochi nel club, io gli consiglierò di farlo".