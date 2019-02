Botta e risposta all'Allianz Stadium. Barillà la riapre, CR7 non ci sta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma risponde subito e all'Allianz Stadium riapre la partita con un colpo di testa di Barillà, pescato da un cross perfetto di Kucka, al suo primo assist con la maglia crociata. Passano però pochi secondi e la Juve si riporta a due reti di vantaggio: il cross stavolta è di Mandzukic, che si allarga a destra e crossa al centro dell'area di rigore, Cristiano Ronaldo vola in cielo, sovrasta Iacoponi e in incornata fa 3-1. Per lui è il diciassettesimo gol stagionale, solo per quanto riguarda la Serie A.