Botta e risposta Bonucci-Padovan: "Non doveva farlo girare!" "Dovevo concedergli il sinistro?"

'Ha sbagliato anche lei sul gol di Caicedo?' Discussione in studio a Sky Sport tra il giornalista Giancarlo Padovan e Leonardo Bonucci che risponde. "Come avrei dovuto difendere? Dandogli il sinistro che è mancino? E' stato bravo Caicedo, ha fatto un grande stop e un grande movimento. Poi se vogliamo dare la colpa al difensore... Abbiamo sbagliato tutti quanti, sono stato il primo a dire che dobbiamo essere meno leggeri. Io mi metto tra palla e portiere, cosa che insegnatoo. E' stato bravo Caicedo a far gol. Non ho detto di non aver sbagliato, ero nella posizione giusta, è stato bravo lui a rubare il tempo col destro, va dato merito agli altri".