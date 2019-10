Botta e risposta De Laurentiis-Sky: "Mi dicono di chiudere i rapporti"

"La cosa divertente è che mi dicono che dobbiamo chiudere i rapporti con Sky, perché avete fatto tre minuti in cui avete spiegato che il rigore non c'è". Aurelio De Laurentiis si presenta furioso ai microfoni della tv satellitare dopo il 2-2 interno del Napoli contro l'Atalanta. Deciso, anche, da un rigore non assegnato ai partenopei, che evidentemente non è andato giù al patron dei campani. Successivamente, nel corso dell'intervista (che potrete leggere in versione integrale a breve) è arrivata la replica dei colleghi in studio, che hanno detto a De Laurentiis di non avere preso una posizione netta sull'episodio prima del suo intervento.