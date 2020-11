Botta e risposta Marotta-Rizzoli: "Rocchi mai presentato". La replica: "Già in contatto con voi"

Prosegue il botta a risposta tra Nicola Rizzoli e Beppe Marotta. L’ad dell’Inter, al quale il designatore arbitrale aveva ricordato l’esistenza di una figura ufficiale, nella persona di Gianluca Rocchi, per spiegare ai club le decisioni arbitrali, ha scritto in diretta durante la trasmissione spiegando che tale figura non sarebbe mai stato ufficialmente presentato in Lega Serie A. Pronta la controreplica di Rizzoli: “So che è già stato alla Sampdoria, alla Lazio. Andrà a breve al Milan, so che la Lega ha mandato un fax a tutte le squadre di Serie A, noi l’abbiamo ufficializzato al raduno di Tivoli. È ufficiale al 100 per cento. Anzi, da quel che so io aveva parlato con Ausilio per andare da loro in ritiro, ma in questo periodo, per tamponi e situazioni del genere, non è stato possibile. Probabilmente Marotta non lo sapeva, mi fa piacere renderlo noto a tutti i club. È un ruolo federale, proprio per spiegare le decisioni e cosa hanno sbagliato”.

