Bournemouth-Lazio, Milinkovic non c'è: raggiungerà la squadra domani

Spicca l'assenza di Sergej Milinkovic-Savic nella Lazio che sta per scendere in campo contro il Bournemouth, nel primo test internazionale della pre season biancoceleste. Il centrocampista serbo, al centro di tante voci di mercato, raggiungerà i suoi compagni in Germania, a Paderborn, dove domani c'è un'altra amichevole contro la squadra neo promossa in Bundesliga (ore 16.00). Dalla società assicurano che l'eventuale trasferimento non sia la ragione del suo non impiego in Inghilterra. Possibile che il classe '95 sia rimasto a riposo precauzionale, essendo tra l'altro l'unico insieme ad Acerbi ad aver giocato tutti e due i tempi nell'ultima amichevole contro il Mantova. Domani, invece, dovrebbe tornare regolarmente nel suo posto in mezzo al campo.