Bournemouth-Liverpool, le formazioni ufficiali: poco turnover per Klopp

Un po' di turnover, ma non troppo per il Liverpool che tra poco scenderà in casa contro il Bournemouth, con un occhio al decisivo match di Champions League contro il Napoli. Jurgen Klopp lascia fuori Alexander-Arnold, Henderson e Mané, per il resto schiera i titolari. Di seguito l'undici scelto dal manager tedesco:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Shaqiri, Firmino, Salah