© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega di Serie A ha subito cancellato l'esperimento del Boxing Day, evidenzia il Corriere della Sera. Il Consiglio di Lega, presieduto da Miccichè, nello stabilire le date della prossima stagione (la serie A inizierà il 25 agosto e terminerà il 24 maggio) ha deciso il ritorno all’antico: accolte le istanze delle pay tv per la difficoltà di vendere il prodotto a gennaio con due week end senza pallone. Nelle idee del presidente Miccichè e dell’ad De Siervo il calcio deve rispettare la vita degli italiani, che storicamente preferiscono trascorrere le feste in famiglia e non in tribuna.