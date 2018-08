© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scuola River Plate lasciava sperare un nuovo campioncino per il Torino: invece di due anni in Italia di Lucas Boyé hanno portato più fumo che arrosto. Tecnicamente interessante, l'argentino si era presentato con personalità niente meno che alla Scala del calcio, in un Milan-Torino 3-2. Abilità palla al piede e nel saltare l'uomo, capacità di giocare su tutto il fronte offensivo ma con un difetto mai corretto: la scarsa incisività sottoporta, come recita la rete scarsa in 41 presenze, spalmate in due anni. Il prestito in Spagna al Celta non ha aiutato troppo: poco impiegato e con scarsi risultati. Nuova fermata Atene, in prestito all'AEK campione in carica. Con la speranza che in Grecia possa arrivare la svolta.