Bozzo a Totti: "Vuole Tonali? Un grande campione non è necessariamente un grande agente"

Ospite delle colonne de La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ha risposto a Francesco Totti, ex capitano della Roma oggi pronto ad entrare nel mondo dei procuratori, che nei giorni scorsi via social aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto diventare il manager del talento del Brescia: “Io e Sandro ci abbiamo scherzato su. Abbiamo scelto di condividere un percorso, con un progetto per la sua crescita. Il resto sono chiacchiere. Ma, se posso permettermi, un grande campione amato ovunque come Totti non è necessariamente un grande agente. Vuol fare il procuratore? Prenda spunto da chi fa questo mestiere faticoso. Oltre al talento servono grandi sacrifici: gli stessi che ha fatto lui. Gli auguro una luminosa carriera”.