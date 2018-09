Bozzo: "Milan favorito sulla Juve per acquistare Rabiot a gennaio"

© foto di Alessio Alaimo

Intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport dal procuratore Giuseppe Bozzo. Il noto agente s'è così espresso sulla prossima finestra di calciomercato: "Con le nuove norme UEFA quello di gennaio sarà un mercato vero, non più solo di riparazione. Quale l'affare più probabile? Credo Rabiot. Ha il contratto che scade nel 2019 e credo non stia rinnovando col Paris Saint-Germain perché vuole giocare con continuità. Proprio per questo vedo il Milan leggermente favorito sulla Juve per gennaio".