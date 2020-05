Bozzo: "Serie A sempre più italianizzata. Difficili nuovi addii alla Verratti"

vedi letture

Beppe Bozzo, tra i più importanti agenti italiani e procuratore di Sandro Tonali, ha parlato a Tuttosport del mercato che verrà: "Le società stanno italianizzando le rose già da qualche tempo e questo si vede anche in Nazionale, con Mancini che sta confezionando regolarmente squadre composte da giovani italiani. La Juve è sempre stata attenta a questo percorso e al mantenimento di uno zoccolo duro italiano. Ultimamente anche l'Inter è più sensibile a questo aspetto ora ancora di più dopo l'arrivo di Marotta. Rispetto al passato penso che sarà difficile vedere un nuovo Verratti, perché per un club straniere sarà complicato battere la concorrenza italiana". La chiosa su Tonali non permette di scovare notizie: "Il ragazzo è fortissimo, lasciamo che parli il campo". Con la Juventus e l'Inter pronte a darsi battaglia per il suo cartellino.