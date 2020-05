Braccio di ferro tra Inter e PSG sul prezzo di Icardi. E la Juventus attende

L'Inter, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola, è al braccio di ferro con il Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. La clausola rescissoria dell'argentino prevede 110 milioni, l'accordo con il PSG è a 70 e Giuseppe Marotta ora si aspetta che i parigini aprano il portafoglio. Leonardo è al lavoro per ottenere comunque uno sconto, dietro c'è la Juventus che, una volta riscattato Icardi, offrirà contropartite e cash al Paris per arrivare alla punta.