Braga-Roma, Fonseca torna in patria e pesca l’eterna outsider del calcio lusitano

Dietro alle storiche big del calcio portoghese c’è lo Sporting Braga. Un piazzamento ormai consolidato negli anni, confermato la scorsa stagione dal terzo posto della squadra, che peraltro ha vinto per la seconda volta nella sua storia la Taça da Liga, e che oggi occupa il quarto gradino della classifica alle spalle di Porto, Benfica e Sporting. In panchina c’è Carlos Carvalhal, tecnico giramondo chiamato a guidare una rosa ovviamente cambiata dalla cessione al Barcellona di Trincao e rinforzata in estate da un mercato decisamente low cost. La dimensione? Da capire, anche nei big match: oltre al già citato 4-0 con le Fosse, ha perso malamente in casa del Porto a inizio stagione, ma a novembre ha battuto il Benfica al Da Luz.

Come è andata nel girone - Decisivo il pesante 4-0 incassato a Leicester. I portoghesi hanno infatti chiuso a 13 punti, a pari merito con gli inglesi, ma nettamente dietro per scontri diretti (la sfida al Municipal è invece terminata 3-3). Nessuna difficoltà contro i modesti Zorja e AEK Atene. Solo il Molde, però, tra le squadre qualificate ai sedicesimi, ha subito più gol del Braga.

La stella - Wenderson Galeno I nomi di spicco non mancano. Tra i più conosciuti al grande pubblico, sicuramente calciatori d’esperienza come Rolando e Nico Gaitan, che però non sono regular della formazione base e fin qui hanno un po’ tradito le aspettative. C’è anche l’ex Genoa Iuri Medeiros, ma la palma di star l’assegniamo al potenziale nuovo affare di mercato. Classe ’97, esterno offensivo di destra ma capace di fare male partendo anche dall’out opposto, brasiliano, portato in Europa dal Porto nel 2016 e approdato al Braga nel 2019 sotto l’inevitabile regia di Jorge Mendes. Finora, ha contribuito, tra gol e assist, a 12 delle 29 reti stagionali siglate dalla sua squadra. Buon fisico (179 centimetri), buona velocità, è un giocatore che può fare male, in uno schieramento che ha come base il 3-4-2-1 ma ha visto i lusitani scendere in campo anche col 3-4-3 e in campionato molto spesso col 4-2-3-1.

L'undici tipo - (3-4-2-1): Matheus; Viana, Carmo, Tormena; Esgaio, Castro, Fransergio, Sequeira; Galeno, Horta; Paulinho.

