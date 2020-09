Brahim Diaz al Milan e quel gentleman agreement col Real sul riscatto

Brahim Diaz è l’acquisto numero tre che il Milan mette a segno all’interno di questa finestra di mercato. Il trequartista spagnolo arriva con la formula del prestito secco, ma c’è un gentlemen agreement, messo in piedi dall’intermediario dell’operazione Edoardo Crnjar, secondo il quale le due società si terranno in contatto costante per arrivare a determinare, nel corso della stagione, la formula dell’eventuale acquisto da parte del Milan con il Real che, di fatto, mantiene il controllo sul cartellino del giocatore. Se le merengues lo abbiano fatto perché credono nell’esplosione del talento di Brahim o se siano rimaste scottate dall’exploit di Theo Hernandez (venduto al Milan un anno fa per soli 20 milioni) questo non è dato saperlo, ma c’è la conferma del fatto che i rapporti tra i due club siano ottimi. Il Milan aveva fretta di chiudere l’operazione per dare a Stefano Pioli un elemento in più da poter utilizzare sulla trequarti (stante la squalifica di Rebic per tre turni in Europa League) e per velocizzare il tutto, ha accettato la formula più gradita al Real, ovvero il prestito gratuito senza opzioni d’acquisto. Il ragazzo sbarca questa mattina a Milano dovrà sottoporsi, come da protocollo nazionale, al tampone visto che proviene dalla Spagna che è uno dei paesi a rischio in materia di coronavirus. Successivamente, in caso di tampone negativo, Brahim Diaz sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto per mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore, che accoglie così un jolly che potrà giocare in tutti e tre i ruoli dietro Ibrahimovic.