Brahim Diaz show con la Spagna U21: "Felice per la doppietta. Sappiamo giocare un gran calcio"

E' un Brahim Diaz show con la Spagna Under 21. Il neo attaccante del Milan, infatti, è stato il vero protagonista della vittoria contro le Far Oer (2-0) grazie alla sua doppietta in 45': "La cosa più importante era vincere, questo era un campo difficile. Sono contento per la mia doppietta e per aver aiutato la squadra. Questa Spagna ha due facce, sappiamo giocare un gran calcio ma anche lottare per vincere. Contro la Spagna tutte le squadre danno il massimo, credo abbiamo giocato molto bene in difesa. Ora bisogna pensare alla prossima partita, dobbiamo vincere per qualificarci al prossimo Europeo", ha detto nel post gara.