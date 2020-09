Brahim Diaz: "Zidane? Milano gli piace, mi ha parlato molto bene dell'Italia e della Serie A"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il neo-arrivato Brahim Diaz ha raccontato anche un interessante retroscena su mister Zidane: "Mi hanno allenato persone come Guardiola e Zidane. So che entrambi hanno giocato in Italia, Zizou poi è stato molto gentile con me a Madrid e mi ha parlato molto bene dell’Italia e della Serie A. Milano è una città che gli piace molto", le parole dell'attaccante appena arrivato in rossonero in prestito dal Real Madrid.