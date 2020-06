Braida: "Lautaro e Fabian molto apprezzati al Barça. Ma la situazione non è florida..."

"Lautaro è molto apprezzato a Barcellona e stanno aspettando un giocatore di questo tipo ma la situazione finanziaria al momento non è florida". A dirlo, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', l'ex dirigente del Barcellona Ariedo Braida che nel corso del botta e risposta s'è espresso anche sull'interessamento del club catalano per il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. "E' apprezzato e può rientrare nei piani di un club come il Barcellona ma - prosegue - per via delle conseguenze economiche legate al COVID-9 non ci sono grandissime disponibilità per poter fare mercato come prima".