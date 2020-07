Braida: "Ora il Barcellona è una squadra come tante altre. Il Napoli non partirà battuto"

L'ex dirigente del Barcellona, Ariedo Braida, nella sua intervista a Radio Rai, ha parlato anche delle chance del Napoli di eliminare i blaugrana dalla Champions League: "Il Barcellona in casa è molto forte ma senza pubblico il Napoli si giocherà le sue carte. Penso che ci sia il 50% di possibilità di passare, i blaugrana hanno avuti momenti così e così, non hanno battuto l'Osasuna in casa. Il Napoli deve giocare con grinta e determinazione, Gattuso ha trasmesso il suo temperamento e il suo carattere. Non trovo il club azzurro battuto in partenza. In questo momento il Barcellona è una squadra come tante altre. Tutto è possibile".