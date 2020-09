Braida sul Milan: "Auguro ogni successo a Maldini e Pioli. Ibra continui finché può"

Intervista all'inaugurazione del calciomercato a Rimini per uno storico dirigente come Ariedo Braida che non si è sbilanciato sui giudizi sul Milan. "Non mi posso permettere di giudicare. Io ringrazierò sempre il Milan, conoscete tutti Pioli e Maldini. Sono bravi professionisti, lo stanno dimostrando, auguro a loro i successi che meritano e che merita il Milan. Ibrahimovic? Se ce la fa, uno come lui è giusto che giochi. Così ne vedi pochissimi".