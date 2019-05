© foto di Emiliano Crespi

L'agente, Giovanni Branchini, nella sua intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato anche di Federico Chiesa: "In estate andrà via dalla Fiorentina. Credo che alla fine andrà proprio ai bianconeri ma il club prima dovrà portare a termine alcune cessioni. Piccola rivoluzione? Penso proprio di sì. Dybala? La sua cessione è stavolta possibile. Non credo sia contento lui e non credo sia contenta la Juve di questa stagione. In un eventuale scambio con Icardi tutti avrebbero la possibilità di guadagnare".