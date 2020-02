vedi letture

Branchini: "Douglas Costa tormentato dagli infortuni. Il Bayern aveva pensato al suo ritorno"

Nell'estate del 2017, Giovanni Branchini è stato l'intermediario che ha lavorato al trasferimento di Douglas Costa alla Juventus dal Bayern Monaco. Nel corso del suo lungo intervento a TMW Radio lo stesso Branchini ha parlato della situazione attuale del brasiliano: "C'è stato un momento in cui il Bayern Monaco ha pensato al suo ritorno, ma non si è concretizzato in un approccio o un tentativo. E' un pensiero che è durato poco. Nessun calciatore riesce a raggiungere il top senza continuità. Se hai infortuni che stoppano il raggiungimento della forma migliore diventa difficile per tutti. Questa è stata una costante penalizzante per lui e per la Juve, perché è un giocatore che potenzialmente può vincere le partite da solo. Se può partire? Non so, vediamo come procederà la stagione".