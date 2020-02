vedi letture

Branchini: "I big resteranno al City. Esclusione dalla Champions? Errore a monte"

Cosa succederà la prossima estate ai giocatori del Manchester City se i prossimi gradi di giudizio dovessero confermare l'esclusione dalla Champions League? A questa domanda ha provato a rispondere Giovanni Branchini, agente vicino a Pep Guardiola e procuratore di Fernandinho, ai microfoni di TMW Radio. La sua analisi parte dal giudizio in merito alla squalifica comminata ai Citizens: "Questo è un altro degli esempi che rendono l'idea delle nostre difficoltà. Non c'è la voglia di affrontare problematiche in modo compiuto. Da anni sappiamo che questi club sono stati acquistati da stati sovrani, che hanno disponibilità di gestione del proprio patrimonio diverse da singoli imprenditori o mecenati. E' sbagliato interpretare il FFP in modo ortodosso, quando la realtà è completamente diversa. Se Abu Dhabi ritiene congruo utilizzare un club di calcio per la propria economia, magari per divulgare il turismo, come si può giudicare? Solo chi investe effettivamente capisce se è congruo. Il problema è a monte, dovevamo chiederci se un club poteva essere acquistato da uno stato sovrano. E' un po' il problema degli agenti. Le scelte sono spesso politiche, non nascono dai contenuti e dalle tematiche. Le scelte vengono imposte. La riforma degli agenti è solo per guadagnarsi i titoli sui giornali, per dire che abbiamo ridotto i guadagni di questi malfattori. Si va in quella direzione, mentre dovrebbero sentire il dovere di proteggere il calcio dalle imperfezioni e dalle patologie. Ma forse non interessa. Quando è stato abolito il TPO (third-part ownership) dal calcio è stato fatto per cavalcare quel tema e per evitare indagini. Sembrava un modo per moralizzare il calcio. Ma oggi qualcuno si interessa se il TPO esiste ancora? Secondo me no, per esempio in Brasile esiste ancora seppur in modi diversi. Oggi non interessa andare ad intervenire, perché una cosa del genere non porterebbe né voti né soldi".

Il mio assistito Fernandinho e il futuro dei big del City? "Nel suo caso possiamo dire che resterà al City. La stragrande maggioranza dei big attenderà gli ultimi accadimenti, il giudizio finale sperando che le sanzioni vengano mitigate o tolte. Per me non sarà possibile, ma vedremo. Il City ha costruito una realtà molto forte, con connotati precisi. Qualcuno potrà chiedere di andarsene, ma non credo ci sarà una diaspora".