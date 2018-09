Fonte: MilanNews

Giovanni Branchini, agente, tra gli altri, di Riccardo Montolivo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport e ha dichiarato: “Se deve giocare questo Jorginho in Nazionale, allora io dico che il mio Montolivo, scandalosamente epurato, è molto meglio. Spiegami anche Donnarummma. Perché deve essere titolare fisso? Parliamo di criteri, non di giocatori. Sirigu è stato uno dei migliori portieri dello scorso anno, Donnarumma ha finito male e ha ricominciato peggio. La verità è che dobbiamo buttare il fumo negli occhi alla gente. Gigio decisivo contro la Polonia? Ma lui è un grande portiere. Non è questo il punto. Donnarumma è il futuro? Che criterio è? E allora, per convocarlo, aspettiamo che il futuro diventi presente. Il problema di fondo è un altro. Non produciamo un campione da quindi anni. E nessuno si chiede il perché”.