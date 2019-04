Branchini: "Non facile colmare il gap con la Juve. Il Napoli non è lontano"

© foto di Emiliano Crespi

Il noto procuratore Giovanni Branchini, intervistato dal Corriere dello Sport, si è espresso sull'enorme gap attualmente esistente tra la Juventus e le altre big della Serie A: "Il Napoli, le milanesi e le romane come possono ridurre il gap? Non è facile, perché si è creato nel tempo e non può essere colmato in due mesi o azzeccando 2-3 mosse. La fretta è il peggior nemico possibile per chi insegue ed è necessario pure che la Juventus rallenti o sbagli qualche mossa. Un problema in più per Milan, Inter e Roma sono i vincoli del Fair Play Finanziario? Certo. Il Fair Play ti mette dei paletti rilevanti: ti spinge a ricorrere ai giovani, che hanno costi contenuti, e a cedere giocatori importanti. La differenza tra la Juve e le altre è dettata anche dallo stadio? Uno stadio di proprietà garantisce più punti in classica, ma a livello di ricavi il gap non è eccessivo perché i nostri tifosi spendono meno che in Inghilterra. Quanto durerà ancora la dittatura bianconera? Il Napoli non è così lontano dalla Juve. Bisogna che le altre azzecchino qualche campione in giovane età e che i bianconeri... frenino".